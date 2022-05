Stade de France: Für Karim Benzema macht der Austragungsort das Champions-League-Finale am Abend noch spezieller. Große Auftritte in der Heimat gibt es nicht so oft für einen Stürmer, der seit 13 Jahren im Ausland bei Real Madrid spielt. Und der jetzt, mit 34, auf der Höhe seines Schaffens angekommen ist.

44 Tore in 45 Partien hat Benzema diese Saison erzielt. Zehn allein in sechs K.-o.-Spielen gegen drei der stärksten Mannschaften des Planeten: Paris St. Germain, Chelsea, Manchester City. Trifft er heute auch gegen Liverpool (21 Uhr, TV: ZDF), würde er vor seinem ehemaligen Mitspieler Cristiano Ronaldo den alleinigen Saisonrekord für Treffer ab dem Achtelfinale halten. Hinter Ronaldo (450) ist er schon jetzt mit 323 Toren zweitbester Torschütze der Realgeschichte, gleichauf mit Raúl, vor Alfredo Di Stéfano. Gewinnt er in Paris seinen fünften Champions-League-Titel, wird ihm der Goldene Ball des Weltfußballers nicht mehr zu nehmen sein. Bei einer Niederlage wahrscheinlich auch nicht.

Bei Real Madrid ist er nicht nur Goalgetter, sondern mit seinem Spielverständnis auch Dreh- und Angelpunkt der gesamten Offensive. »Wir haben eine Benzema-Abhängigkeit«, sagt Trainer Carlo Ancelotti, »und ich bin sehr glücklich darüber«.

Bild vergrößern Traf auch im Halbfinale gegen Manchester City: Karim Benzema Foto: David Ramos / Getty Images

Benzema hat sich über die Jahre zu einer Seele des Klubs entwickelt. Seine Rolle spielt er dabei nicht nur besonders elegant, sondern auch stets nobel. In 845 Matches für Olympique Lyon (bis 2009), Real (seither) und die Nationalelf kassierte er keinen einzigen Platzverweis und nur 17 Gelbe Karten. Er gockelt nicht wie Ronaldo, er schauspielert nicht wie Neymar, er taucht in heiklen Situationen nicht ab wie Lionel Messi. Er ist auch nicht jähzornig wie Zinédine Zidane es war, das Idol aller französischen Fußballer seiner Generation, zumal derer mit algerischen Wurzeln wie er.

Wären alle Fußballer wie Benzema, der Rasen wäre ein besserer Ort. Probleme gibt es bei ihm nur daneben; aber die dafür ziemlich oft. Der Skandal um die Dienste einer minderjährigen Prostituierten, in den er mit Franck Ribéry verwickelt war. Zu Schrott gefahrene Autos und Hommagen an die Macho-Gang-Kultur wie bei einem Auftritt als Zuhälter in einem Rap-Video. Und dann »L’affaire de la sextape«: Seine – vergangenen November mit einem Jahr Bewährungsstrafe bedachte – Beihilfe zur versuchten Erpressung des Nationalmannschaftskollegen Mathieu Valbuena. Fünf Jahre, zwischen 2016 und 2021, blieb er im Zuge der Angelegenheit von »Les Bleus« verbannt.

Dort liegt der nächste Fallstrick schon aus. Erst eine Woche ist ja das Ereignis her, das Frankreich und Madrid durchschüttelte wie lange im Sport kein anderes mehr . Kylian Mbappé verlängerte seinen Vertrag bei Paris St. Germain – obwohl sie sich bei Real doch so sicher gewesen waren, dass er den eigenen Sirenen erliegen würde. Benzema selbst hatte in prominenter Rolle mitgesungen. Als er vorigen Sommer in die Nationalelf zurückkehrte, baute er auf Anhieb ein brüderliches Verhältnis zum 13 Jahre jüngeren Mbappé auf. Im Spiel suchten und fanden sich die Hochbegabten instinktiv, nebenher ließen sie keine Gelegenheit für wechselseitige Schmeicheleien aus. Benzema, der Franzose in Madrid, träumte von einer Allianz auch im Verein.

Jetzt fühlt er sich offenbar hintergangen. Wenige Stunden nach Mbappés Treuebekenntnis zu Paris veröffentlichte Benzema in der Nacht zum Sonntag eine Instagram-Story mit einem Foto des Gangstarappers Tupac Shakur neben einem Vertrauten. Tupac wurde 1996 erschossen. Um die Tat rankt sich bis heute die Legende, sie sei von einem Verräter aus seinem Freundeskreis orchestriert worden. Mbappé als Verräter, seine Karriereentscheidung als hinterhältige Attacke, die Welt im Freund-Feind-Schema wie einst bei den Rappern der Ost- und Westküste? Während Reals »Media Day« zum Champions-League-Finale diese Woche beschwichtigte Benzema: »Das war kein Foto mit Botschaft.« Tupac sei sein Lieblingsmusiker, er poste öfter Sachen von ihm, jeder könne das gern nachschauen. Aber die andere Interpretation gibt es, sie kursiert in allen Debatten um die Causa Mbappé.

Bild vergrößern Freunde fürs Leben? Karim Benzema und Kylian Mbappé Foto: Daniel Mihailescu - Pool / Getty Images