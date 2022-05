Es waren chaotische Szenen in Paris: Mehr als 30 Minuten hatte sich der Anpfiff des Champions-League-Finals zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid verzögert. Bilder zeigten Männer, die über die Zäune zum »Stade de France« kletterten, Polizisten, die Tränengas auf Liverpool-Fans sprühten, sowie Konfrontationen an den Einlasstoren. Die Polizei meldete mehr als 100 Festnahmen und 230 Verletzte rund um das Endspiel.

»Ich verstehe wirklich nicht, wie sie [die Sicherheitsverantwortlichen] die Dinge so sehr durcheinander bringen konnten«, sagte der Anwalt Pierre Barthulemy, Vorstandsmitglied von FSE, der Deutschen Welle . Die Liverpoolfans hätten lange in einem kleinen Durchgang neben einer Schnellstraße gestanden, wohin sie vom Bahnhof aus geführt worden waren.

In Großbritannien gibt es scharfe Kritik an dem Vorgehen der Sicherheitskräfte. Billy Hogan, Geschäftsführer des FC Liverpool, bezeichnete die Behandlung der Liverpooler Fans, die teilweise von der französischen Polizei mit Pfefferspray besprüht worden waren, als inakzeptabel.

Liverpool-Geschäftsführer Hogan, aber auch die britische Sportministerin Nadine Dorries forderten die Uefa auf, eine Untersuchung einzuleiten. Der Fußballverband hatte bereits am Sonntag angekündigt, die Vorfälle gemeinsam mit den französischen Behörden und dem französischen Fußballverband untersuchen zu wollen. »Wir müssen die Fakten klären«, hatte auch die britische Botschafterin in Paris, Menna Rawlings, gefordert.

Die Ereignisse rund um das Finale schüren die Sorgen angesichts der Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Europaabgeordnete Nathalie Loiseau, die der Partei von Präsident Emmanuel Macron angehört, schrieb bei Twitter: »Rangeleien im Stade de France, Schlägereien in Bars, Grünflächen, die in Müll verwandelt wurden... Eine Feststellung: Wir sind nicht bereit für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.«