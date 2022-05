Es ist der 14. Triumph der Madrilenen in der Königsklasse, für Trainer Carlo Ancelotti ist es der vierte, für zahlreiche Spieler wie Toni Kroos sogar der fünfte Gewinn der Trophäe. Jürgen Klopp dagegen hat im vierten Versuch zum dritten Mal ein Endspiel der Champions League verloren.

Real Madrid ist der Sieger der Champions League 2022. Die Spanier besiegten im Endspiel den FC Liverpool 1:0 (0:0). Vinicius juniuor gelang in der 59. Minute das Tor des Abends.

Schon vor dem Anpfiff gab es Aufregung. Viele Liverpool-Fans konnten nicht rechtzeitig zum geplanten Anpfiff um 21 Uhr ins Stadion, die Organisatoren am Stade de France waren offensichtlich mit dem Einlass überfordert. Einige Fans versuchten daraufhin, über die Zäune zu klettern, um so ins Stadion zu kommen, die Polizei setzte Pfefferspray ein. So musste der Start der Partie um mehr als 30 Minuten verschoben werden. Erst um 21.36 Uhr erfolgte dann der Beginn.