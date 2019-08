Zehn Jahre nach dem "Finale dahoam" findet im Stadion des FC Bayern München offenbar wieder das Endspiel der Champions League statt. Darüber herrscht bei der Europäischen Fußball-Union (Uefa) nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur weitestgehend Einigkeit. Das deckt sich mit Informationen der Nachrichtenagentur Associated Press, die sich auf "zwei Personen mit Kenntnis vom Prozess" beruft.

Demnach wird das Champions-League-Finale im Jahr 2022 bei der nächsten Sitzung des Uefa-Exekutivkomitees am 24. September in Ljubljana nach München vergeben. Das Endspiel ein Jahr vorher soll in St. Petersburg gespielt werden, das im Jahr 2023 im Londoner Wembley-Stadion.

Das Finale 2022 wäre nach 1979, 1993, 1997 und eben 2012 das fünfte Endspiel der Champions League, beziehungsweise des Europapokals der Landesmeister, das in München stattfindet. Die ersten drei hatten noch im Olympiastadion stattgefunden, 2012 wurde in der neuen Münchner Arena gespielt. Damals hatte der FC Bayern kurz vor Ende der regulären Spielzeit eine Führung verspielt und anschließend im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren. Es wurde Bayerns "Drama dahoam".