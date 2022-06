Darmanins Version von eskalierenden Liverpool-Fans wird von mehreren Parteien angezweifelt. Augenzeugen berichten, die überwiegende Mehrheit der Anhänger der »Reds« habe sich im Chaos vorbildlich Verhalten und eine weitere Eskalation eher verhindert.

Die Uefa will die Vorkommnisse nun unabhängig untersuchen lassen. »Die Uefa möchte – und muss – verstehen, was im Laufe des Finaltages passiert ist«, hieß es. Die Untersuchung wird von dem Portugiesen Tiago Brandão Rodrigues geleitet. Man erhoffe sich ein vollständiges Bild und einen genauen zeitlichen Ablauf der Ereignisse, einschließlich der Untersuchung der Zuschauerströme zum Stadion über die verschiedenen Zugangsstellen. Darüber hinaus sollen alle relevanten operativen Pläne in Bezug auf Sicherheit, Mobilität, Ticketing sowie die Planung und Vorbereitung der beteiligten Einrichtungen für die Durchführung des Endspiels untersucht werden. Einbezogen werden sollen unter anderem auch die Fangruppen beider Klubs sowie die Fan-Vereinigung Football Supporters Europe.