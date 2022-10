Champions League Frankfurt besiegt Marseille und hält Kurs auf das Achtelfinale

In der italienischen Serie A ist Napoli die Mannschaft der Stunde, in der Champions League könnte es ebenfalls nicht besser laufen. Mit dem fünften Erfolg im fünften Spiel ist die Bilanz der Italiener in der Gruppe A makellos. Gegen Glasgow fiel das 1:0 durch Giovanni Simeone bereits nach elf Minuten, keine fünf Minuten später legte der argentinische Stürmer sein zweites Tor an diesem Abend per Kopf nach. Leo Østigård erzielte das 3:0 in der Schlussphase (80.).

Am letzten Spieltag kämpfen Napoli (15 Punkte) und Liverpool (zwölf) im direkten Duell um den Gruppensieg, die eindeutig besseren Chancen haben die Italiener, die das Hinspiel 4:1 gegen die Reds gewonnen hatten.