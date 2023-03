Dann begann das Spiel im Etihad – mit hoch anlaufenden Leipzigern, von Trainer Rose mit drei Offensiven und einem Dreier-Mittelfeldblock dahinter formiert. So stressten die Gäste City in den Anfangsminuten, Ballgewinne sprangen aber kaum heraus. Stattdessen ließen die Citizens RB laufen, um im richtigen Moment Haaland mit dem langen Ball in die Spitze zu finden. Das gelang erstmals nach zwölf Minuten, Haaland entwischte Willi Orban und Joško Gvardiol, scheiterte aber an Keeper Janis Blaswich.

VAR beeinflusst den Spielverlauf

Dann bekam Haaland die Chance zur Führung vom Video-Schiedsrichter serviert: Referee Slavko Vinčić hatte ein vermeintliches Handspiel von Benjamin Henrichs zunächst nicht geahndet. Der Leipziger hatte den Ball aus dem Rücken an den leicht abgespreizten Arm geköpft bekommen, große Beschwerden hatte es nach der Szene keine gegeben. Dennoch griff der VAR ein und überzeugte so Vinčić, City einen fragwürdigen Strafstoß zuzusprechen, den Haaland rechts unten verwandelte (22.).