Champions League Furioses Benfica verdrängt PSG von Platz eins – Milan im Achtelfinale

Kuriosität in der Champions League. Benfica Lissabon schoss Maccabi Haifa 6:1 (1:1) ab, Paris gewann 2:1 (1:1) gegen Juventus Turin. Damit standen in der Gruppe H sowohl Benfica als auch PSG bei 14 Punkten und 16:7 Toren. Die beiden direkten Duelle endeten jeweils 1:1. Weil die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt mehr Auswärtstore erzielt hat, sechs allein in Haifa, sicherte sie sich den Gruppensieg. Paris ist als Zweiter weiter und könnte nun auf ein Schwergewicht wie Bayern München treffen. Für Juventus geht es in der Europa League weiter.