Liverpool-Sieg in der Champions League Eine abgefälschte Flanke knackt Villarreal

Daraus resultierte, dass es Liverpool mit Flanken oder hohen Diagonalpässen in den Strafraum versuchte. Mané (10.) und Henderson (22.) waren in einer einseitigen, aber ereignisarmen Anfangsphase noch am gefährlichsten. Immer mehr versuchte es Liverpool auch aus der Distanz, die größte Chance der ersten Hälfte vergab Thiago mit einem Schuss aus rund 20 Metern an das linke Lattenkreuz (42.).

Henderson sorgt für Führung

Im zweiten Durchgang wurde Liverpool zwingender, auch durch Tiefenläufe des Angriffstrios Mané, Mohamed Salah und Luiz Díaz, die Villarreals Abwehrkette auseinanderzog. Die Führung war dennoch das Ergebnis eines Zufalls: Kapitän Jordan Henderson flankte vom rechten Flügel, Estupiñán fälschte unglücklich ab, der phasenweise unsichere Keeper Geronimo Rulli konnte nicht mehr retten (53.).