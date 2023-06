Wer überträgt das Finale live im TV?

In der diesjährigen Saison liefen bislang 120 von 136 Partien der Königsklasse auf DAZN. Auch für das Finale sicherte sich der Streamingdienst die Rechte – allerdings nicht exklusiv: Das ZDF wird das Spiel, das am 10. Juni um 21 Uhr angepfiffen wird, ebenfalls übertragen. Es ist die erste und einzige Begegnung in dieser Spielzeit, die von dem öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt wird. Auch in der kostenlosen Mediathek des ZDF können Zuschauer das Endspiel verfolgen. Amazon Prime ging hingegen leer aus: Der Streamingdienst hatte in den Runden zuvor insgesamt 16 Spiele exklusiv übertragen.