Gündoğan trifft bei City-Sieg über Gladbach Was für ein Lauf!

Man City war eine Nummer zu groß für Gladbach. Oder zwei. Ein Schlüssel dabei: İlkay Gündoğans Laufweg vor dem 2:0. Der 30-Jährige hat allein in dieser Saison so oft getroffen wie in fünf Jahren für den BVB.