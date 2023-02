Als sich die Gemüter wieder etwas beruhigt hatten, wäre Inter fast noch die Führung gelungen. Dimarco brachte einen Freistoß scharf auf den ersten Pfosten, wo Alessandro Bastoni per Kopf Portos Keeper Diogo Costa zu einer Glanzparade zwang (45.+2.).

Auch in der zweiten Hälfte hatte Inter öfter den Ball, Porto schaltete aber immer wieder schnell um. Und hatte gleich drei Chancen hintereinander, um in Führung zu gehen. Erst blockte Inter-Verteidiger Milan Škriniar den Abschluss von Zaidu, der dann noch mal an den Ball kam, aber an Onana scheiterte. Der erneute Abpraller landete bei Taremi, der aber den starken Onana wieder nicht überwinden konnte (57.).