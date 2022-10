Bei der Nationalmannschaft war Liverpools Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold nach schwachen Leistungen nur Zuschauer. Sein Klubtrainer Jürgen Klopp stellte sich hingegen schützend vor den 23-Jährigen – und dieser revanchierte sich dafür früh in der Partie. In der siebten Minute zirkelte Alexander-Arnold einen Freistoß aus halblinker Position in den linken Winkel, der 40-jährige Allan McGregor im Tor der Schotten war machtlos.

In der Folge entwickelte sich der Routinier zum besten Spieler der Gäste. Gleich mehrfach parierte er bei guten Möglichkeiten der Liverpooler. So scheiterten unter anderem Darwin (34., 41. und 43.) und Luis Díaz (35.) am Torhüter, der bei den Rangers bereits vor mehr als 20 Jahren als Ersatzkeeper von Stefan Klos agierte.