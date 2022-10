Champions League Inter folgt den Bayern ins Achtelfinale, Barcelona und Leverkusen scheiden aus

Beim FC Brügge griff in Porto der Ketchupflaschen-Effekt: Vier Spieltage lang kassierten die Belgier kein einziges Gegentor in der Champions League, bei den »Drachen« aus Portugal gab es dann gleich vier Stück. Mehdi Taremi mit zwei Treffern (33., 70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustáquio (60.) veredelten das teils herausragende Kombinationsspiel des FC Porto und egalisierten so das Ergebnis des Hinspiels, in dem der FC Brügge seinerseits ein 4:0 herausgeschossen hatte.