Der deutsche Benfica-Trainer Roger Schmidt hatte ein frühes Tor gefordert, nachdem sein eigentlich so offensivstarkes Team im Hinspiel zum ersten Mal in dieser Champions League-Saison torlos geblieben war. Der frühe Treffer gelang stattdessen Inter gleich mit der ersten Chance des Spiels: Edin Džeko behauptete sich in der Luft mehrfach gegen Benficas António Silva und gab den Ball an der Strafraumgrenze Barella, der einen doppelten Doppelpass mit Martínez spielte und nach einem Haken oben links verwandelte (14.).