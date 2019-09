Champions League Joker Barella verhindert Auftaktpleite für Inter

Inter Mailand - Slavia Prag 1:1 (0:0)

Erleichterung im Giuseppe-Meazza-Stadion: Inter Mailand hat eine drohende Auftaktpleite zum Start der Champions-League-Saison in der Nachspielzeit abgewendet. In einem offensiv geführten Spiel gegen Außenseiter Slavia Prag geriet die Mannschaft von Antonio Conte nach einem unkonzentrierten Auftritt der Defensive sogar 0:1 in Rückstand. In der 92. Minute glich der eingewechselte Nicolò Barella aus.

Weil Romelu Lukaku in der 97. Minute am Prager Torwart Ondrej Kolar scheiterte, verpasste es der Tabellenführer der italienischen Seria A sogar noch knapp, in der stark besetzten Gruppe F gegen die Konkurrenz aus Dortmund und Barcelona vorzulegen.

Olympique Lyon - Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1)

Die Leipziger Gruppengegner Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg haben sich zum Auftakt die Punkte geteilt: Die weitestgehend unspektakuläre Partie endete 1:1 (0:1). Nach Doppelpass mit Sturmpartner Artem Dzyuba brachte Sardar Azmoun die Gäste in Führung (41.). Kurz nach dem Seitenwechsel glich Lyon dank eines souverän verwandelten Elfmeter von Stürmer Memphis aus (51.).