Acerbis Tritt bleibt ohne Folgen

Nach der Pause hätte das Spiel in Richtung der AC Mailand kippen können, doch Referee Turpin und sein Video-Assistent erlaubten sich einen Aussetzer: Inters Francesco Acerbi trat Milans Sandro Tonali mutwillig auf den Fuß. Eine Tätlichkeit, die mit einem Platzverweis hätte geahndet werden müssen. Doch Turpin, schon nach dem Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und dem FC Bayern München für seine Spielleitung in der Kritik, übersah die Aktion, auch der Hinweis via Funk blieb aus (52.).

So blieb das Spiel umkämpft. In der Schlussphase waren die Nerazzuri, bei denen Nationalspieler Robin Gosens eingewechselt wurde, dann die bessere Mannschaft: Martínez Tor, bei dem Torwart Maignan im kurzen Eck nicht gut aussah, war folgerichtig (74.). Im Endspiel trifft Inter nun auf den Sieger der Partie Manchester City gegen Real Madrid am Mittwochabend (21 Uhr, Stream: DAZN).