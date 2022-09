Der Ex-Schalker stieg nach einem Eckball am höchsten, sein wuchtiger Kopfball wurde von Dušan Tadić erst hinter der Linie geklärt (89. Minute).

In der ersten Hälfte hatte Mohamed Salah, der in der Saison nach dem Abgang von Sadio Mané noch nicht wie gewohnt trifft, die Führung für Liverpool erzielt. Der Ägypter wurde in einer Umschaltaktion von Diogo Jota freigespielt und schob überlegt ein. Doch Liverpool kämpft in dieser Saison mit großen Problemen in der Defensive, das zeigte sich auch beim Ausgleichstreffer von Mohammed Kudus. Der Ajax-Stürmer wurde mit dem Rücken zum Tor angespielt, konnte sich den Ball unbedrängt in den Lauf legen und schoss unhaltbar in den linken Torwinkel (27.).