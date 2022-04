Zweite Hälfte: Benfica benötigte noch zwei Tore für das Erreichen der Verlängerung, mit Roman Yaremchuk kam ein weiterer Angreifer in die Partie. Der Treffer fiel allerdings auf der Gegenseite: Nach zwei groben Patzern in der Benfica-Defensive traf Roberto Firmino zum 2:1 (55.). Auch das 3:1 erzielte der Ex-Hoffenheimer: Einer Freistoßflanke brachte er aus halbrechter Position volley im Tor unter (65.). Doch Benfica um den deutschen Nationalspieler Julian Weigl verlor nicht den Mut und kam durch Yaremchuk zum Anschlusstreffer (73.). Es ging noch mehr: Darwin Núñez erzielte in der 83. Minute den Ausgleich und hätte Sekunden später fast das Spiel gedreht. Ein beeindruckender Auftritt der Portugiesen, die Liverpools Serie jedoch nicht knacken konnten: 35-mal hatten die Reds bislang auf europäischer Ebene ein Hinspiel auswärts gewonnen, immer waren sie danach in die nächste Runde eingezogen. So war es nun also auch beim 36. Mal.

97: Bereits vor dem Anpfiff wurde der Hillsborough-Katastrophe gedacht, die sich in zwei Tagen jährt. Am 15. April 1989 hatten 97 Anhänger des FC Liverpool ihr Leben verloren. Der Kampf um Gerechtigkeit, gegen die Berichterstattung der »Sun« und das Vertuschen der Ermittlungsbehörden haben Fans und Klub über Jahrzehnte geprägt.

Begehrter Darwin: Er ist einer der am heißesten gehandelten Spieler auf dem europäischen Markt — Darwin, 22 Jahre alter Angreifer von Benfica. 24 Treffer in 24 Ligaspielen hat der Uruguayer in dieser Spielzeit erzielt, dazu fünf in der Champions League. PSG? Chelsea? Manchester United? Gar die Bayern? Nach seinem engagierten Auftritt inklusive mehrerer technisch herausragender Abschlussaktionen (einmal Tor, mehrfach Abseits) an der Anfield Road dürfte er nicht günstiger als die kolportierten 70 Millionen Euro plus X Ablösesumme geworden sein.

Torjägerkrone adé: Ob Salah Terry Mc Dermott kennt, ist nicht überliefert. Der 25-malige englische Nationalspieler war der letzte Torschützenkönig des FC Liverpool in Champions League oder Europapokal der Landesmeister. Das war in der Saison 1980/1981, gleichauf unter anderem mit einem gewissen Karl-Heinz Rummenigge. Salahs knapp einstündiger Bankaufenthalt gegen Benfica raubte ihm Chance, den bisherigen acht Treffern noch das ein oder andere Tor hinzuzufügen. So wird es schwer, Robert Lewandowski (13 Treffer) und Karim Benzema (12 Tore) in dieser Champions-League-Saison einzuholen.