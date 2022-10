Im zweiten frühen Spiel am Dienstagabend machte es Manchester City nicht viel besser und kam nach einer Roten Karte gegen Sergio Gómez (30. Minute) nur zu einem 0:0 in Kopenhagen. Dennoch führt Manchester City die Gruppe G mit zehn Punkten weiter an. Kopenhagen ist Dritter (2). Dortmund (6) und Sevilla (1) treffen am Abend aufeinander.