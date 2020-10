Champions League Juventus siegt zum Auftakt - Moratas Doppelpack lässt Ronaldos Fehlen vergessen

Andrea Pirlos Trainerdebüt in der Königsklasse ist geglückt: Ohne Cristiano Ronaldo gewann Juventus in Kiew. Im Duell der Dortmunder Gruppengegner siegte der FC Brügge in letzter Sekunde bei Zenit St. Petersburg.