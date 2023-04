Chelsea versuchte von Beginn an, das etwas in die Jahre gekommene Mittelfeld mit viel Tempo zu überlaufen. Kai Havertz saß deswegen zunächst auf der Bank, im Angriff begannen die schnellen Joao Félix und Raheem Sterling. Felix hatte auch gleich die erste Chance, als er nach einem langen Ball in der eigenen Hälfte lossprintete und aufs Tor zuging, im letzten Moment aber noch von Éder Militão gestört wurde und nur einen harmlosen Schuss zustande brachte (2.).