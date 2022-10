Beide Mannschaften gingen wenig Risiko ein, gegen den Ball spielten sie jeweils mit Fünferketten in der Abwehr. Die Partie war geprägt von körperlicher Härte, auf beiden Seiten lagen nach Zweikämpfen häufig Spieler am Boden. Für Frankfurt ergaben sich nur im Umschaltspiel aussichtsreiche Situationen. Einen wirklich guten Abschluss hatte die SGE in Hälfte eins aber nicht.