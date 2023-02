Die Verletzung stand am Ende eines verkorksten Spiels für den Superstar, in dem er sich abschlussschwach wie selten zeigte. Mbappé trat in der zehnten Minute zum Elfmeter an, vergab den ersten Versuch aber. Anschließend durfte der Franzose noch mal antreten, weil Montpellier-Keeper Benjamin Lecomte einen Schritt zu weit vor seinem Tor gestanden hatte. Mbappé vergab auch den zweiten Versuch so wie den Nachschuss.