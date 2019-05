Champions League 600. Tor für Barcelona - Messi schießt Liverpool ab

Der FC Barcelona ist dem ersten Finaleinzug in der Champions League seit 2015 ein Stück nähergekommen. Gegen den FC Liverpool gewannen die Katalanen das Halbfinal-Hinspiel 3:0 (1:0). Die Führung erzielte Luis Suárez (26. Minute), Lionel Messi machte den deutlichen Heimsieg mit zwei weiteren Toren perfekt (76. und 82.).

Die Führung für Barça fiel nach einer perfekten Hereingabe von Linksverteidiger Jordi Alba, die Suárez im Rutschen zum 1:0 verwandelte (26.). Kurz darauf hätte Sadio Mané auf der anderen Seite ausgleichen können, sein Schuss ging aber über das Tor (35.).

Mohamed Salah hatte im zweiten Durchgang die beste Torszene. Seinen Flachschuss ins lange Eck lenkte Barça-Torwart Marc-André ter Stegen aber ins Toraus (53.). Überhaupt hatten die Reds immer besseren Zugriff in Barcelonas Hälfte und kamen in aussichtsreiche Situationen wie etwa durch James Milner (59.). Mehrfach konnte sich der deutsche Nationaltorhüter durch Paraden auszeichnen.

Hinten glänzte ter Stegen, vorne einmal mehr Barcelonas Superstar. Zunächst traf Suárez die Latte, den Abpraller brachte Messi im Kasten unter (76.). Nur wenige Minuten später trat der Argentinier zum Freistoß an und zirkelte den Ball unhaltbar in den Winkel (82.). In der Nachspielzeit kam der eingewechselte Ousmane Dembélé frei vorm Tor zum Abschluss, vergab mit einem schwachen Schuss aber das 4:0 (90.+7). Das Rückspiel in Liverpool findet am 7. Mai (21 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE, Stream: Dazn) statt.

⚽ - Lionel Messi scores his 6️⃣0️⃣0️⃣th goal for FC Barcelona!



491 - Left foot

85 - Right foot

22 - Headers

1 - Body

1 - Hand#Messi600 #BARLIV — Gracenote Live (@GracenoteLive) 1. Mai 2019

FC Barcelona - FC Liverpool 3:0 (1:0)

1:0 Suárez (26.)

2:0 Messi (76.)

3:0 Messi (82.)

Barcelona: Ter Stegen - Roberto (90. Alena), Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suárez (90. Dembélé), Coutinho (60. Semedo)

Liverpool: Alisson - Gomez, Matip, Virgil, Robertson - Milner (85. Origi), Fabinho, Keïta (24. Henderson) - Salah, Wijnaldum (78. Firmino), Mané

Gelbe Karten: Lenglet / Fabinho

Schiedsrichter: Kuipers

Zuschauer: 98.299