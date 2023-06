Zweite Hälfte: City erhöhte nach der Pause den Druck, wurde lang nicht richtig gefährlich, ging dann aber durch Rodri in Führung. Danach aber schaffte es Inter auf Offensive umzustellen – und ließ Chancen aus. Frederico Dimarco köpfte an den Pfosten und schoss beim Nachschuss den eingewechselten Inter-Stürmer Romelu Lukaku an. Nach einer Flanke köpfte der eingewechselte Nationalspieler Robin Gosens zu Lukaku, der aber zu mittig aufs Tor köpfte. In der Nachspielzeit probierte es erneut Gosens per Kopf, Ederson parierte.