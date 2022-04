Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Zweite Hälfte: Eine Torchance! İlkay Gündoğan, seit dem Wochenende deutscher Rekordschütze in der Premier League , schoss aus der Drehung knapp vorbei (47. Minute). Auch die Gäste überbrückten plötzlich behende das Mittelfeld, Marcos Llorente gab den ersten Torschuss der Gäste ab (51.). City-Torhüter Ederson musste das, was er bis dahin getan hatte (Podcasts hören? Meditieren? Grashalme zählen?) unterbrechen und zugreifen. Sein Gegenüber Jan Oblak hielt einen Freistoß von Kevin De Bruyne (55.). Dann wechselte Guardiola in der 69. Minute gleich dreimal – mit Erfolg: Phil Foden, frisch auf dem Platz, steckte herrlich durch auf De Bruyne, der aus halbrechter Position ins lange Eck vollendete (70.). Foden und De Bruyne vergaben anschließend noch das 2:0 (80.).

Foden macht den Unterschied: Es war nicht nur die exzellente Torvorbereitung, auch in den 20 restlichen Minuten zeigte Foden, warum er trotz seiner erst 21 Jahre einer der besten Offensivspieler Europas ist. Seine Geschwindigkeit, seine Technik, seine Fähigkeit zur richtigen Positionierung machen ihn zu einem idealen Guardiola-Spieler . Wobei dieser ihn womöglich noch zu häufig als falsche Neun aufstellt, anstatt ihn auf der rechten Seite all seine Fähigkeiten ausspielen zu lassen. Aber frei nach Simeone: Wer gewinnt, hat recht.

Seltenes Trainerduell: Man mag es kaum glauben – erst in drei Partien standen sich Guardiola und Simeone an der Seitenlinie gegenüber. Das Duell 2012 in La Liga gewann Guardiola, das Champions-League-Aufeinandertreffen 2015/2016 zwischen Simeones Atléti und Peps Bayern entschied der Argentinier für sich. Es war ein Ausscheiden nach zwei epischen, für Guardiola traumatischen Duellen. Zumindest die Entscheidung durch das mehr erzielte Auswärtstor bleibt dem Unterlegenen dieses Mal erspart.

Rückspiel: Wer im Halbfinale auf den Sieger des Duells FC Chelsea gegen Real Madrid trifft, entscheidet sich am kommenden Mittwoch (13.4., 21 Uhr) im Madrider Wanda Metropolitano. Während sich Atlético am Samstag bei Abstiegskandidat Mallorca einem kleinkalibrigen Gegner gegenübersieht, trifft City im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag (17.30 Uhr) auf den FC Liverpool. Kräfte und Spieler schonen kann also nur eines der beiden Teams.