Es war ein chancenarmes Spiel in Gruppe E, das erst durch einen Foulelfmeter in der 71. Minute entschieden wurde. Noah Okafor schob vom Elfmeterpunkt sicher in die rechte Ecke ein, es war sein sechster Treffer in der Königsklasse. Zuvor hatte Sadegh Moharrami bei einem hohen Ball zu Salzburgs Kapitän Andreas Ulmer seinen Gegenspieler umgerissen.

Den knappen Sieg rettete Torhüter Köhn mit einer starken Parade im Eins-gegen-eins gegen Ex-Bundesligaspieler Josip Drmić (81.). In der Nachspielzeit jubelte der Schweizer dann doch noch, allerdings wurde sein Kopfballtreffer wegen Abseitsstellung annulliert (90.+4). Durch das 1:0 bleibt Salzburg weiterhin unbesiegt.