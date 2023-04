Vor einer Woche im DFB-Pokal ausgeschieden, jetzt droht auch der K.o.-Schlag in der Champions League: Im Viertelfinal-Hinspiel unterlag der FC Bayern deutlich 0:3 (0:1) bei Manchester City. Rodri erzielte mit einem fantastischen Schuss in der 27. Minute die Führung, Bernardo Silva erhöhte (70. Minute) und Erling Haaland machte die Klatsche perfekt (77.). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (19. April, 21 Uhr) in München statt und die Bayern bräuchten dort eine gewaltige Steigerung ihrer Offensivkraft.