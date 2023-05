Manchester City zerlegt Real Madrid Die Machtdemonstration

Guardiolas Chance: Seit zwölf Jahren wartet Pep Guardiola auf seinen dritten Triumph in der Champions League. Weder mit dem FC Bayern noch mit City war ihm gelungen, was er in Barcelona in seinen ersten drei Trainerjahren zweimal vollbrachte. Aber jetzt scheint der Titel in der Königsklasse nah. City zeigt seit Monaten Weltklasseleistungen. Sein Team kann das Spiel kontrollieren, das konnte es schon immer, aber dank Haaland ist es nun auch noch eine Macht im Konterspiel. Im Endspiel gegen Inter Mailand, am 10. Juni in Istanbul, ist City klarer Favorit.