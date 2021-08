Playoff-Hinspielpleite Götze muss mit Eindhoven um die Champions League bangen

Mit Eindhoven will Mario Götze in die Champions-League-Gruppenphase. An der letzten Hürde Benfica Lissabon könnten die Niederländer nun scheitern. Im Playoff-Hinspiel traf ausgerechnet Götzes ehemaliger Teamkollege.