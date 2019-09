Champions-League-Vergabe München bekommt Final-Zuschlag für 2022

Zehn Jahre nach dem "Finale dahoam" wird das Endspiel der Champions League wieder in München stattfinden. Die Stadt erhielt durch das Uefa-Exekutivkomitee den Zuschlag als Austragungsort für das Finale 2022. Das beschloss der Verband in Ljubljana.

Den Zuschlag für das Finale 2021 bekam St. Petersburg mit seiner WM-Arena. 2023 wird der Königsklassen-Sieger in London gekürt. Die Uefa erinnert damit an die Eröffnung des Wembley Stadions im Jahr 1923.

Die Final-Vergabe war zu einem Politikum geworden. Ursprünglich sollte die Entscheidung für 2021 schon im Mai fallen. Da aber weder München noch St. Petersburg als starke Bewerber brüskiert werden sollten, schrieb die Uefa auch noch die Endspiele für 2022 und 2023 aus. Nun konnten beide Kandidaten und auch noch London berücksichtigt werden. Im kommenden Jahr findet das Champions-League-Finale am 30. Mai in Istanbul statt.

Der FC Bayern hatte 2012 das Heim-Endspiel erreicht. Damals ging das Team gegen den FC Chelsea zunächst in der 83. Minute durch Thomas Müller in Führung, Didier Drogba glich aber noch aus (88. Minute). Nachdem Arjen Robben in der Verlängerung einen Strafstoß verschossen hatte, verloren die Bayern das Elfmeterschießen 3:4. Ein Jahr danach erreichten sie erneut das Finale, diesmal gewannen sie es: im Londoner Wembley gegen Borussia Dortmund (2:1).

Keine Stadt war häufiger Endspielort

In München fand zuvor schon 1997 im Olympiastadion das Champions-League-Endspiel statt. Dortmund triumphierte überraschend 3:1 gegen Juventus. Auch die Finalpremiere der Königsklasse 1993 gab es in München, Olympique Marseille besiegte die AC Milan 1:0.

2022 wird damit zum vierten Mal ein Champions-League-Finale in München ausgetragen, keine Stadt war in der Wettbewerbsgeschichte seit 1993 häufiger Endspielort. Zählt man den Vorgänger hinzu, den Europapokal der Landesmeisters, kommt London auf mehr Austragungen - 2023 wird in der englischen Hauptstadt zum achten Mal Europas beste Vereinsmannschaft ausgespielt.

Das bislang letzte Endspiel der Champions League in Deutschland fand 2015 in Berlin statt. Damals gewann der FC Barcelona 3:1 gegen Juventus. Die Schalker Arena war Schauplatz des Finales 2004 zwischen dem FC Porto und der AS Monaco (3:0).