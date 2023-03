Am Donnerstag hatte mit dem VfL Wolfsburg auch ein deutsches Team die Runde der letzten Vier erreicht. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot darf nach einem 1:1 gegen Paris St. Germain (Hinspiel 1:0) weiter vom großen Wurf träumen. Im April geht es für die Wölfinnen gegen den FC Arsenal, der Bayern München am Mittwoch aus dem Wettbewerb geworfen hatte. Die genauen Ansetzungen stehen noch nicht fest, das Endspiel steigt am 3. Juni in Eindhoven.