Champions League Inter hält Benfica vom Tor weg und schlägt vorne eiskalt zu

Benfica begann nervös und gab immer wieder leichtfertig den Ball her, Inter konnte diese Nachlässigkeiten aber nicht ausnutzen. Erst nach einer guten Viertelstunde fanden die Portugiesen besser ins Spiel und hatten die erste Chance. Nach einer Flanke von Alejandro Grimaldo klärte Inters Federico Dimarco per Kopf direkt vor die Füße von Rafa Silva, der per Direktabnahme aber nur Keeper André Onana traf (15.). Kurz darauf probierte es João Mário per Volleyschuss, verzog aber deutlich (19.). Inter hielt mit viel Einsatz dagegen, warf sich immer wieder dazwischen und hielt Benfica vom eigenen Tor weg. Nur im Spiel nach vorne ging ohne den verletzten Hakan Çalhanoğlu wenig. Ein Schuss von Innenverteidiger Francesco Acerbi aus großer Distanz ging knapp drüber (25.), mehr Chancen hatten die Italiener zunächst nicht.