Niederlage gegen Juventus Leverkusen muss sich mit der Europa League begnügen

Bayer Leverkusen hat am letzten Spieltag der Gruppenphase sein Heimspiel gegen Juventus 0:2 (0:0) verloren und ist aus der Champions League ausgeschieden. Cristiano Ronaldo (75. Minute) und Gonzalo Higuaín (90.+2) entschieden die Partie zugunsten der Italiener, die mit 16 Punkten als Gruppenerster ins Achtelfinale einziehen. Doch selbst ein Sieg hätte nichts gebracht, denn Atlético Madrid setzte sich im Parallelspiel 2:0 (1:0) gegen Lokomotive Moskau durch und sicherte sich den zweiten Platz.

Gegen ungefährliche Gäste hatte Leverkusen in der ersten Hälfte nicht nur mehr Kontrolle über die Partie, sondern auch die besseren Gelegenheiten. In der elften Minute zog Moussa Diaby aus 20 Metern ab, doch sein Schuss aus halblinker Position landete nur am linken Pfosten.

Bayer stand hinten stabil und ließ Juventus selten in die Nähe des eigenen Tores. Auf der Gegenseite tauchte in der 44. Minute Kai Havertz nach Zuspiel von Karim Bellarabi vor Gianluigi Buffon auf. Der 20-Jährige nahm den Ball mit links an und schoss direkt mit rechts aus der Drehung. Doch trotz der kurzen Distanz von sechs Metern schaffte es Turins Innenverteidiger Merih Demiral noch, sich in den Schuss zu werfen und ihn am Tor vorbei zu lenken.

Das erste Tor der Partie schoss Ronaldo in der 51. Minute, doch der Portugiese stand dabei einige Meter im Abseits. Anders als in der 75. Minute, als der Juve-Star eine Hereingabe des eingewechselten Paolo Dybala zur Führung nutzte. Kurz vor dem Ende der Partie erhöhte Higuaín auf 2:0 (90.+2), ebenfalls nach Vorlage von Dybala.

Trost für Leverkusen: Bayer hatte nach drei Niederlagen zum Auftakt zuletzt zweimal in Folge gewonnen und sich bereits vor der Partie den Einzug in die Europa League gesichert.

Bayer Leverkusen - Juventus 0:2 (0:0)

0:1 Ronaldo (75.)

0:2 Higuaín (90.+2)

Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven - Bellarabi (66. Bailey), Demirbay (65. Baumgartlinger), Aránguiz, Diaby - Havertz, Alario (82. Volland)

Juventus: Buffon - Danilo, Demiral, Rugani, de Sciglio - Cuadrado (90. +3Muratore), Pjanic, Rabiot (85. Matuidi) - Bernardeschi (66. Dybala) - Higuaín, Ronaldo

Schiedsrichter: Bastien (Frankreich)

Gelbe Karten: keine

Zuschauer: 20.000