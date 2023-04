Bei Napoli kehrte nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel der zuletzt angeschlagene Osimhen in die Startelf zurück – der Nigerianer war in dieser Saison in 30 Pflichtspielen an 30 Toren beteiligt. Mann der ersten Hälfte war jedoch sein Kontrahent in Milans Sturmzentrum: Olivier Giroud. Der Franzose scheiterte mit einem Strafstoß an SSC-Torwart Alex Meret (22.) und vergab wenig später freistehend aus ähnlicher Distanz, wieder war Meret zur Stelle (28.).