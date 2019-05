Olympique Lyon hat sich durch ein 4:1 (4:0) gegen den FC Barcelona den vierten Titel in Folge in der Champions League gesichert. Im Budapester Ferencváros Stadion hatte die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán (5. Minute) die Favoritinnen in Führung gebracht, bevor die Norwegerin Ada Hegerberg einen Hattrick (14., 19., 30.) erzielte. Für Barcelona traf kurz vor Spielende die eingewechselte Asisat Oshoala (89.).

Barcelonas Bollwerk geknackt

Nachdem Toni Duggan in der vierten Minute die erste Gelegenheit für den FC Barcelona vergeben hatte, fiel im Gegenzug durch die in Budapest geborene Marozsán das 1:0 für Lyon. Es war der erste Gegentreffer der Katalaninnen in der Königsklasse nach 665 Minuten. In der 14. Minute begann die große Show von Hegerberg: Erst verwertete sie eine schöne Vorarbeit von Shanice van de Sanden, dann erhöhte sie fünf Minuten später nach einem Zuspiel von Amel Majri auf 3:0.

Laszlo Szirtesi/Getty Images Dzsenifer Marozsán nach dem Führungstreffer

In der 30. Minute dann die Vorentscheidung. Die englische Rechtsverteidigerin Lucy Bronze setzte erneut die Weltfußballerin Hegerberg in Szene - 4:0. Es war der erste Hattrick in einem Champions-League-Finale seit dem Endspiel 2009, in dem die Duiburgerin Inka Grings drei Treffer beim 6:0-Erfolg gegen Swesda 2005 Perm erzielen konnte. Kurz vor der Pause die beste Chance für Barcelona: Alexia köpfte allerdings im Anschluss an eine Ecke freistehend über das von Sarah Bouhaddi gehütete Tor.

Sechster Titel für Lyon

Im zweiten Durchgang verlor die Partie zunehmend an Tempo. Die Spielerinnen des FC Barcelona bemühten sich um Schadensbegrenzung, Lyon gab sich mit der Kontrolle des Spiels zufrieden. Lieke Martens (68.) und Vicky Losada (74.) vergaben gute Chancen für die erstmals im Finale stehenden FCB-Frauen, bevor Oshoala auf Vorarbeit von Martens doch noch traf (89.).

So konnte Lyon nach 90 Minuten und elf zu eins Torschüssen über seinen sechsten Champions-League-Titel jubeln. Die deutschen Vertreter waren vorzeitig gescheitert: Der VfL Wolfsburg scheiterte im Viertelfinale an Lyon, der FC Bayern München unterlag im Halbfinale dem FC Barcelona.

Das Finale der Champions League war der Saisonhöhepunkt im Frauen-Klubfußball, bevor am 7. Juni die Weltmeisterschaft in Frankreich startet. Marozsán wird dann mit der deutschen Mannschaft in der Vorrunde auf Spanien, China und Südafrika treffen. Die dreifache Torschützin Hegerberg wird beim Turnier nicht dabei sein - Sie hat sich mit dem norwegischen Verband überworfen.

Olympique Lyon - FC Barcelona 4:1 (4:0)

1:0 Marozsán (5.)

2:0 Hegerberg (14.)

3:0 Hegerberg (19.)

4:0 Hegerberg (30.)

4:1 Oshoala (89.)

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Mbock, Renard, Maijri - Henry, Fishlock (72. Kumagai) - van de Sanden (63. Cascarino), Marozsán, Le Sommer (82. Bacha) - Hegerberg

Barcelona: Sandra Panos - Torrejón, Pereira (81. van der Gragt), León, Ouahabi - Losada, Bonmati (69. Andressa Alves), Alexia, Mariona - Martens, Duggan (69. Oshoala)

Schiedsrichterin: Pustovoitova (Russland)

Gelbe Karten: Renard, Hegerberg / -