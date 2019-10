Champions League Dybala rettet Juventus mit zwei Toren gegen Moskau

Juventus - Lokomotive Moskau 2:1 (0:1)

Paulo Dybala hat Juventus mit zwei Toren gegen Lokomotive Moskau drei Punkte gesichert. Das Spiel endete 2:1 (0:1) für die Gastgeber, nachdem sie gegen den Außenseiter lange hinten gelegen hatten. Mit einem sehenswerten Schuss in den linken Winkel glich Dybala in der 77. Minute aus, bevor er kurz darauf aus halbrechter Position das Siegtor erzielte (79. Minute).

Im ersten Durchgang hatte Aleksey Miranchuk einen Abpraller nach Schuss von João Mário im leeren Tor untergebracht (30.). Durch den Erfolg ist Juventus (sieben Punkte) aufgrund einer besseren Tordifferenz wieder Tabellenführer in Gruppe D vor Atlético Madrid (sieben Punkte), das am frühen Abend 1:0 (0:0) gegen Bayer Leverkusen gewonnen hatte. Lokomotive steht mit drei Punkten auf Rang drei.

Tottenham Hotspur - Roter Stern Belgrad 5:0 (3:0)

Der Vorjahresfinalist hat den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison geholt. In London gewannen die Spurs gegen Roter Stern Belgrad 5:0 (3:0) und führten bereits zur Pause mit drei Toren, nachdem Kapitän Harry Kane sein Team nach einem Eckball in Führung geköpft (9.) und Son Heung-min zwei weitere Treffer beigesteuert hatte (16., 44.). Érik Lamela bereitete die ersten beiden Treffer vor und belohnte sich in er 57. Minute mit einem eigenen Tor. Kane erhöhte mit einem präzisen Abschluss aus spitzem Winkel auf 5:0 (72.).

Mit vier Punkten zieht Tottenham an Belgrad (drei Punkte) vorbei und ist nun Zweiter der Gruppe B hinter dem FC Bayern München, der bei Olympiakos Piräus 2:1 gewann.

Club Brügge - Paris Saint-Germain 0:5 (0:1)

Paris Saint-Germain ist auf dem besten Weg ins Achtelfinale der Champions League. Die Franzosen gewannen bei Club Brügge 5:0 (1:0) und führen die Gruppe A mit neun Punkten aus drei Spielen an. Bereits nach wenigen Minuten ging Paris in Führung: Nach einem Flankenlauf von Ángel di María traf Mauro Icardi zum 1:0 (7.). Danach tat sich PSG schwer, in der ersten Hälfte kamen die Franzosen auf lediglich einen Torschuss.

Das sollte sich mit der Einwechslung von Kylian Mbappé ändern: Als Torhüter Simon Mignolet kurz nach Wiederanpfiff eine Flanke ins Zentrum abwehrte, traf Mbappé per Kopf zum 2:0 (61.). Nur zwei Minuten später bereitete der Franzose nach einem Abwehrfehler Brügges das 3:0 durch Icardi vor (63.). Im Alleingang entschied Mbappé das Spiel: Das 4:0 (79.) und das 5:0 (83.) erzielte er selbst.

2008 - Kylian Mbappé is the 1st substitute to score 3+ goals in a Champions League game since Joseba Llorente with Villarreal (v Aalborg) in October 2008. Crazy. #BRUPSG pic.twitter.com/5DWL8QcrwQ — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2019

Galatasaray - Real Madrid 0:1 (0:1)

Paris hätte sich in der Gruppe A bereits nach drei Spielen für das Achtelfinale qualifizieren können - wenn Real Madrid in Istanbul unentschieden gespielt hätte. Den Gefallen taten die Madrilenen PSG aber nicht, sondern gewann 1:0 (1:0). Galatasaray hatte zu Beginn zwar gefährliche Chancen, das erste Tor aber schoss Madrids Toni Kroosauf Vorlage von Eden Hazard(18.). Dabei hatte der deutsche Nationalspieler Glück, dass Gegenspieler Jean Michael Seri den Ball abfälschte.

Galatasaray ließ trotz des Rückstands nicht locker. Nach Vorlage von Ryan Babel scheiterte Younès Belhanda im Strafraum an Thibaut Courtois (38.). Die größte Möglichkeit Reals zum 2:0 hatte in der zweiten Hälfte Eden Hazard. Der Belgier ließ Torhüter Fernando Muslera aussteigen, traf aus spitzem Winkel aber nur die Latte (64.). Das 1:0 reichte für den ersten Sieg Reals in der Gruppenphase, die Madrilenen stehen nun mit vier Punkten auf dem zweiten Platz vor Brügge (zwei Punkte) und Galatasaray (ein Punkt).

Manchester City - Atalanta Bergamo 5:1 (2:1)

Beim 5:1 (2:1) von Manchester City gegen Atalanta Bergamo geriet der englische Meister zunächst in Rückstand, als Rusland Malinovskyi in der 27. Minute einen Elfmeter verwandelte. Mit zwei schnellen Treffern, nach Zuspiel von Raheem Sterling (34.) und vom Elfmeterpunkt (38.), drehte Sergio Agüero das Spiel. Im zweiten Durchgang wurde es deutlich, denn Sterling erzielte einen Hattrick (58., 64., 69.). Phil Foden sah in der 82. die zweite Gelbe Karte und flog damit vom Platz.

Für City ist es der dritte Sieg im dritten Spiel. Mit neun Punkten führt die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola die Gruppe C an, dahinter kommt Dinamo Zagreb (vier Punkte), das aufgrund eines besseren Torverhältnis vor Schachtjor Donezk (vier Punkte) steht.

Schachtjor Donezk - Dinamo Zagreb 2:2 (1:1)

Einwechselspieler Dodo hat Schachtjor Donezk gegen Dinamo Zagreb einen Punkt gerettet. Beim 2:2 (1:1) erzielte der Brasilianer in der 75. Minute den Ausgleich. Zuvor hatte Donezks Torwart Andriy Pyatov mit einem unnötigen Foul den Gästen die Möglichkeit zur Führung geschenkt. Bei einem Eckball der Gäste packte der 35-Jährige Mario Gavranovic an den Schultern und riss ihn nach hinten um. Völlig zu Recht gab es Elfmeter für Zagreb, den Mislav Orsic verwandelte (60.). Im ersten Durchgang hatten der Ex-Schalker Yevhen Konoplyanka für Schachtjor (16.) und Dani Olmo für Zagreb getroffen (25.).