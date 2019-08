Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad 2:2 (1:1)

Trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands im Heimspiel haben die Young Boys Bern sich die Chance zur Qualifikation für die Champions League bewahrt. Roger Assale brachte die Schweizer im Hinspiel gegen Belgrad zwar früh in Führung (7. Minute), aber Milos Degenek, ehemals für 1860 München aktiv, glich per Kopf nach einem Eckstoß des ehemaligen Bremers Marko Marin zum 1:1 aus (18.). Kurz nach der Pause traf Mateo Ezequiel Garcia zur Führung für die Mannschaft aus Belgrad (46.). Diesen Angriff hatte Marin mit initiiert. In der Schlussphase gab es jedoch noch einen Elfmeter für Bern, nachdem Richmond Boakye Gegenspieler Ngoumo Ngamaleu zu Fall gebracht hatte. Guillaume Hoarau verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand.

Durch die Auswärtstorregel hat Roter Stern den Vorteil im Rückspiel auf seiner Seite und könnte sich zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League qualifizieren. In der vergangenen Saison hatten sich sowohl Belgrad als auch Bern in der Qualifikation für die Königsklasse durchgesetzt.

Olympiakos Piräus - Krasnodar 4:0 (1:0)

Der griechische Rekordmeister Olympiakos Piräus steht nach einem 4:0-Sieg im Hinspiel gegen den FK Krasnodar so gut wie sicher in der Gruppenphase der Champions League. Miguel Guerrero (30.), Lazar Randjelovic mit einem Doppelpack (78./85.) und Daniel Podence (89.) sorgten für den Sieg im Heimspiel. In der Vorsaison hatte Piräus in der Europa League gespielt, scheiterte dort aber im Sechzehntelfinale gegen Dinamo Kiew.

Dinamo Zagreb - Rosenborg 2:0 (2:0)

In Zagreb fielen die spielentscheidenden Tore nur in der ersten Hälfte: Bruno Petkovic (8.) und Mislav Orsic (28.) trafen für die Kroaten. Damit hat Dynamo vor dem Rückspiel in der kommenden Woche in Trondheim eine gute Ausgangsposition, um sich für die Champions League zu qualifizieren.

Bereits am Dienstag hatte Ajax Amsterdam 0:0 gegen Apoel Nikosia, den Klub von Trainer Thomas Doll, gespielt.