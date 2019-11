Leipzigs Sieg bei Zenit St. Petersburg Fast im Achtelfinale

6:1-Erfolg im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg, 8:0-Gala in der Bundesliga gegen Mainz: RB Leipzig war mit zuletzt starken Leistungen zum vierten Gruppenduell in der Champions League angetreten - und bei Zenit St. Petersburg folgte mit einem 2:0 (1:0) nun die Fortsetzung der Siegesserie. Mit neun Punkten steht der Fußball-Bundesligist vor dem Einzug ins Achtelfinale. Zenit (vier Punkte) muss bei noch zwei ausstehenden Partien um das Weiterkommen in der Gruppe G zittern.

Die Leipziger Führung fiel kurz vor der Halbzeit, als Diego Demme einen Abpraller nach einem missglückten Freistoß aus knapp 20 Metern nutzte (45.+5 Minute). Für den 27 Jahre alten Defensivspezialisten war es der erste Treffer seit 2017 und sein erst zweites Tor im Profifußball. Mehr Routine im Toreschießen hat Marcel Sabitzer: Er traf zum vorentscheidenden 2:0 in der 63. Minute, der Österreicher war bereits bei Leipzigs 2:1-Hinspielerfolg als Torschütze erfolgreich.

Das Spiel hatte auch mit Leipziger Jubel begonnen: Marcel Halstenberg traf in der 14. Minute zum vermeintlichen 1:0, doch nach Überprüfung der Videobilder erkannte Schiedsrichter Orel Grinfeld das Tor nicht an - Leipzigs Christopher Nkunku war der Ball vor dem Abspiel zu Halstenberg an den Arm gesprungen. Danach entwickelte sich auf beiden Seiten nur wenig Torgefahr, bei Leipzig dürfte das auch an Timo Werner gelegen haben. Nach zuletzt fünf Treffern und fünf Torvorlagen in zwei Pflichtspielen blieb der Angreifer wegen muskulärer Probleme zunächst auf der Bank.

Werner direkt anspielbar

Kurz vor der Pause gab es dann aber doch Torszenen und St. Petersburgs Sardar Azmoun vergab die bis dahin größte Chance der ersten Hälfte aus spitzem Winkel (45.+2). Wenig später folgte der Distanzschuss von Demme ins linke Toreck. Ab Mitte der zweiten Hälfte durfte dann auch Werner mitspielen und nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung war er am 2:0 durch Sabitzer mitbeteiligt.

Für Leipzig geht die Gruppenphase der Königsklasse mit einem Heimspiel gegen Benfica am 27. November weiter, dann kann das Team den Einzug in die K.-o.-Runde perfekt machen. Zum Abschluss wartet das Duell bei Olympique Lyon (10. Dezember).

Zenit St. Petersburg - RB Leipzig 0:2 (0:1)

0:1 Demme (45.+5)

0:2 Sabitzer (63.)

Zenit St. Petersburg: Kerzhakov - Smolnikov (46. Karavaev), Osorio, Ivanovic (71. Driussi), Rakitskiy - Ozdoev, Barrios, Santos - Dzyuba, Azmoun, Yerokhin (85. Kuzyaev)

RB Leipzig: Gulasci - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg (46. Kampl) - Laimer, Demme - Sabitzer, Forsberg (76. Haidara) - Nkunku (61. Werner), Poulsen

Schiedsrichter: Grinfeld

Gelbe Karten: Yerokhin, Dzyuba, Kuzyaev / Upamecano

Zuschauer: 48.000