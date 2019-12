Olympique Lyon - RB Leipzig 2:2 (0:2)

Ins Achtelfinale der Champions League hatte es RB am vorletzten Spieltag der Vorrunde schon sicher geschafft, mit dem 2:2 (2:0) gegen Lyon sicherte sich das Team von Julian Nagelsmann auch den Gruppensieg. Den Sieg gegen Olympique gab Leipzig aber spät aus der Hand. Die Treffer für Leipzig erzielten Emil Forsberg (9. Minute) und Timo Werner (33.) jeweils durch einen Foulelfmeter. Für Lyon trafen Houssem Aouar (50.) und Memphis Depay (82.). Da Zenit St. Petersburg im Fernduell 0:3 (0:0) bei Benfica Lissabon verloren hat, zieht Lyon ebenfalls ins Achtelfinale ein.

Lyons Torwart Anthony Lopes brachte sein Team gleich zu Beginn der Partie in Schwierigkeiten, als er Yussuf Poulsen im Strafraum von den Beinen holte. Da Poulsen vor dem Keeper am Ball war, gab es nach Videobeweis Elfmeter. Forsberg verwandelte sicher unten links, Lopes flog in die andere Ecke (9.). 24 Minuten später hieß es erneut Elfmeter für Leipzig: dieses Mal wurde Christopher Nkunku im Strafraum gefoult. Statt Forsberg traf nun Werner an. Zwar kam Keeper Lopes noch an den Ball, parieren konnte er den Schuss von Leipzigs Toptorjäger aber nicht (33.). Lyon kam erst kurz vor Ende der ersten Hälfte nach einem Fehlpass von Werner durch Dembelé und Tousart zu einer Chance, das Team wurde unter Pfiffen in die Kabine begleitet.

Lyon schien die Reaktion der Fans als Ansporn genommen zu haben und meldete sich nach Wiederanpfiff mit dem Anschlusstreffer zurück: Leipzigs Nordi Mukiele griff den ballführenden Aouar im Strafraum nicht an, dieser traf aus 13 Metern von der linken Seite (50.). In der 55. Minute nahm Nagelsmann Werner und Dayot Upamecano vom Platz, letzterer wurde in der Abwehr von dem erst 19-jährigen Ethan Ampadu ersetzt. Lyon erhöhte den Druck, die erste Chance zum Ausgleich vereitelte Keeper Peter Gulasci noch, als er einen Freistoß Depay mit dem Fuß abwehrte (74.), in der 82. Minute rettete Lyons torgefährlicher Linksaußen seinem Team den Einzug ins Achtelfinale.

Die Auslosung findet am 16. Dezember statt. Für Leipzig ist es die erste Teilnahme an der K.o.-Runde der Königsklasse.

Benfica Lissabon - Zenit St. Petersburg 3:0 (0:0)

Die Gastgeber haben sich durch den Sieg den Einzug in die Europa League gesichert. Benfica war als Gruppenletzter mit vier Punkten in den Spieltag gestartet. Zenit hätte mit sieben Punkten ein Remis in Lissabon gereicht, um als Zweiter die K.o.-Runde zu erreichen. Durch den Ausgleich von Lyon gegen Leipzig ist Zenit jedoch Gruppenletzter.

Benfica ging zu Beginn der zweiten Hälfte durch Franco Cervi in Führung (46.) und baute diese wenige Minuten später aus. Zenits Douglas Santos sprang der Ball im Strafraum an die Hand, Benficas Kapitän Pizzi verwandelte den Handelfmeter ins linke Eck (58.). Santos, zuvor bereits mit Gelb verwarnt, sah für die Aktion Gelb-Rot. Und es kam noch schlimmer aus Sicht für Zenit: Kurz vor Schluss fälschte Azmoun den Ball nach einer Ecke unhaltbar ins eigene Tor ab (79.).