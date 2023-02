Rodri per Kopf (30.) und der auffällige Grealish (36.) hatten weitere Chancen, wirklich zwingend wurde City jedoch nicht. Die Dominanz des englischen Meisters drückte sich vor allem in anderen Statistiken aus: 74 Prozent Ballbesitz zur Pause, dazu kamen 95 Prozent aller City-Pässe beim Mitspieler an – Leipzig hatte in der ersten Hälfte noch überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel gefunden, Timo Werners harmloser Abschluss kurz vor dem Pausenpfiff (45.+3.) war der erste Leipziger Schussversuch überhaupt.