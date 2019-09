RB Leipzig hat zum Auftakt der Champions-League-Saison einen Auswärtssieg beim portugiesischen Meister geholt. Dank zweier Tore durch Timo Werner (69. und 78. Minute) gewann der Bundesliga-Tabellenführer 2:1 (0:0) gegen Benfica. Für die Gastgeber traf Haris Seferovic (84.).

Durch den Erfolg ist Leipzig nun Erster der Gruppe G, am frühen Abend hatten sich Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1) getrennt. Für Leipzig-Coach Julian Nagelsmann ist es der erste Sieg in der Königsklasse.

Schon in der siebten Minute drehte Leipzigs Emil Forsberg zum Torjubel ab, wurde dann aber vom Schiedsrichter zurückgepfiffen: Werner hatte zuvor beim Zuspiel von Yussuf Poulsen im Abseits gestanden. Anschließend war es eine Partie auf Augenhöhe, in der es selten gefährlich wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gastgeber ihre beste Gelegenheit, als Raúl de Tomás nach einer Freistoßflanke am langen Pfosten zum Kopfball kam. Peter Gulácsi verhinderte einen Leipziger Rückstand (45.+3).

Auf der anderen Seite hätte Marcel Sabitzer nach Poulsens Querpass den Ball nur über die Linie schieben müssen, Vlachodimos grätschte aber noch dazwischen (49.). Peter Gulácsi musste bei einem Schuss von Pizzi aus 14 Metern erneut eingreifen, nachdem Poulsen den Ball in der eigenen Hälfte verloren hatte (62.).

Wenig später bereitete der Däne das erste Tor des Spiels vor: Einen Pass von Nordi Mukiele legte Poulsen für Werner ab, der den Ball mit einem Rechtsschuss in die linke, untere Ecke beförderte (69.). Beinahe hätte Benfica direkt ausgeglichen, doch Gulácsi parierte Franco Cervis Schuss (72.). Nach sehenswerter Vorarbeit von Forsberg und Sabitzer legte Werner sein zweites Tor nach (78.), bevor der eingewechselte Haris Seferovic mit seinem Treffer noch einmal für Spannung sorgte (84.).

SL Benfica - RB Leipzig 1:2 (0:0)

0:1 Werner (69.)

0:2 Werner (78.)

1:2 Seferovic (84.)

Benfica: Vlachodimos - T. Tavares, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo - Fejsa, Taarabt - Pizzi (76. Silva), Cervi (76. Seferovic) - Jota (67. D. Tavares), De Tomás

Leipzig: Gulácsi - Mukiele, Orban, Konaté, Halstenberg (83. Klostermann) - Laimer (39. Haidara), Demme - Sabitzer, Forsberg (88. Nkunku) - Poulsen, Werner

Gelbe Karten: Jota / Poulsen

Schiedsrichter: Sidiropoulos (Griechenland)

Zuschauer: 60.000