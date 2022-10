Für Real Madrid stand nicht mehr viel auf dem Spiel, die Spanier standen schon vor dem Spiel so gut wie sicher im Achtelfinale. Deshalb rotierte Trainer Carlo Ancelotti ordentlich durch, unter anderem waren die angeschlagenen Stammspieler Karim Benzema, Luka Modrić und Federico Valverde gar nicht mit nach Leipzig gereist. Dass der spanische Meister in dieser Formation nicht eingespielt war, merkte man der Mannschaft am Anfang an. Leipzig kam bereits in der ersten Minute zum ersten Mal in den Real-Strafraum, doch Keeper Thibaut Courtois konnte retten. Kurze Zeit später war der belgische Torhüter dann machtlos: Erst parierte er nach einer Ecke noch einen Kopfball von André Silva, dann kam aber Joško Gvardiol an den Ball und brachte Leipzig 1:0 in Führung (13.).