RB Leipzig hat als vierter Bundesligist das Achtelfinale der Champions League erreicht. Nachdem Bayern München und Borussia Dortmund schon vorab den Einzug in die K.-o.-Runde klargemacht hatten und am Dienstagabend Eintracht Frankfurt nachgezogen war, schafften auch die Leipziger den Sprung in die nächste Runde. Beim ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk, der seine Champions-League-Heimspiele dieses Jahr in Warschau austrägt, siegte Leipzig 4:0 (1:0) und beendete die Gruppe F damit als Gruppenzweiter.