RB Leipzig hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte das Achtelfinale der Champions League erreicht. Der Bundesligist spielte 2:2 (0:1) gegen Benfica Lissabon und ist damit in der Gruppe G nicht mehr von einem der ersten Plätze zu verdrängen. Benfica führte dank der Treffer von Pizzi (20. Minute) und Carlos Vinicius (64.) 2:0, doch Leipzig glich in der Schlussphase durch zwei Tore von Emil Forsberg aus (89., Elfmeter; 90.+6).

Bereits vor der Partie war klar gewesen, dass ein Punkt Leipzig zum Weiterkommen reichen würde. Durch das Remis hat RB nun zehn Punkte und liegt drei Zähler vor den punktgleichen Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon, die beide noch Chancen auf das Weiterkommen haben. Lissabon ist mit vier Punkten als Gruppenletzter ausgeschieden.

Abwehr nicht eingespielt

Vor dem Spiel gegen Benfica war unklar, wer in Leipzigs Abwehr spielen würde, alle erfahrenen Innenverteidiger waren angeschlagen. Dayot Upamecano stand aber trotz einer am vergangenen Wochenende erlittenen Knöchelprellung in der Startelf. Neben ihm kam der 19 Jahre alte Ethan Ampadu, eine Leihgabe des FC Chelsea, zu seinem ersten Startelf-Einsatz für Leipzig und zu seinem Debüt in der Champions League. Die Dreierkette vervollständigte Lukas Klostermann.

Benfica überließ nach dem Anpfiff meist den Gastgebern den Ball. Konrad Laimer bereitete mit einem Lauf zur Grundlinie und einem Pass auf den Elfmeterpunkt die erste gute Chance vor, doch Timo Werner schoss weit über das Tor (12.). Lissabon kam bis zur 20. Minute zu keiner Großchance, aber die erste war gleich ein Treffer: Adel Taarabt dribbelte in den Strafraum und spielte flach ins Zentrum, Upamecanos Klärungsversuch misslang und Pizzi schoss den Ball aus wenigen Metern zur Führung ins Tor (20.).

Leipzig hätte schnell ausgleichen können, doch der freistehende Christopher Nkunku scheiterte aus wenigen Metern an Torhüter Odisseas Vlachodimos (24.). Für Aufregung sorgte dann ein Schubser von Lissabons Álex Grimaldo gegen Nkunku im Strafraum. Der Leipziger ging zu Boden und forderte Elfmeter, aus Sicht von Schiedsrichter Jesús Gil Manzano war der Stürmer aber zu leicht zu Boden gegangen. Die Szene lief weiter und Vlachodimos parierte Marcel Sabitzers Schuss aus 14 Metern ins linke Eck (36.). Fast hätte Benfica vor der Pause noch zum 2:0 getroffen, aber Pizzis Schlenzer traf nur das Lattenkreuz (44.).

Aufholjagd in der Schlussphase

Nach dem Wiederanpfiff erzielte Upamecano in Folge eines Freistoß den vermeintlichen Ausgleich (48.). Der Treffer zählte jedoch nicht, da der Leipziger zuvor Torwart Vlachodimos im Fünfmeterraum gefoult hatte. Auf der Gegenseite zählte der nächste Treffer: Taarabt spielte einen Pass in die Spitze, Klostermann rutschte als letzter Abwehrspieler vor dem Tor aus und Stürmer Carlos Vinicius traf nach einem Solo zum 2:0 (59.). Im Duell mit Torhüter Peter Gulacsi traf Vinicius seinen Gegenspieler jedoch mit dem Knie am Kopf. Gulacsi musste behandelt und ausgewechselt werden, für ihn kam Yvon Mvogo zu seinem Debüt in der Champions League (64.).

Nach dem 2:0 spielte Benfica defensiver, Leipzig kam öfter in den Strafraum der Gäste. Die größte Chance der Schlussphase aber hatte der eingewechselte Raul de Tomas, der den weit vor dem eigenen Tor stehenden RB-Keeper Mvogo mit einem Schuss von der Mittellinie überlisten wollte. Der Ball landete aber knapp neben dem Tor (84.).

Auf der Gegenseite gab es Elfmeter, nachdem Rúben Dias RB-Angreifer Patrik Schick im Sechzehner zu Fall gebracht hatte. Forsberg verwandelte zum Anschluss (89.). Als dann Timo Werner eine Flanke punktgenau in den Sechzehner auf den Kopf von Forsberg schlug und der Offensivmann zum Ausgleich einköpfte, war der Einzug ins Achtelfinale doch noch perfekt (90.+6).

RB Leipzig - Benfica Lissabon 2:2 (0:1)

0:1 Pizzi (20.)

0:2 Vinicius (64.)

1:2 Forsberg (89., Elfmeter)

2:2 Forsberg (90.+6)

Leipzig: Gulacsi (64. Mvogo) - Klostermann, Ampadu (56. Mukiele), Upamecano - Saracchi (70. Schick), Laimer, Demme, Sabitzer, Forsberg - Nkunku, Werner

Lissabon: Vlachodimos - André Almeida, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo - Pizzi (90.+3 Caio), Gabriel, Taarabt, Cervi (90.+8 Jota) - Vinicius (82. De Tomas), Chiquinho

Schiedsrichter: Jesús Gil Manzano (Spanien)

Gelbe Karten: - / Taarabt

Zuschauer: 38.339