4:3-Sieg in der Nachspielzeit RB Leipzig wahrt Chance aufs Achtelfinale, obwohl Basaksehirs Can dreifach trifft

Kurz vor Schluss kassierte RB den 3:3-Ausgleich in Istanbul – und das Weiterkommen in der Champions League geriet in akute Gefahr. Dann kam der große Moment von Alexander Sörloth.