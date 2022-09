Sie wussten also, was auf sie zukam, verteidigen konnten sie es nicht. In der 20. Minute brachte Kevin De Bruyne einen Ball scharf an den Fünfmeterraum und dort drückte – natürlich – Haaland den Ball über die Linie.

Sevilla nahm zu Beginn der zweiten Hälfte all seinen Mut zusammen, agierte offensiv und kassierte das 0:2: Phil Foden sorgte mit seinem Treffer für die Vorentscheidung (58.), Haaland erhöhte auf 0:3 (67.). Rúben Dias setzte den Schlusspunkt (90.+2).