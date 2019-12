Salzburg scheidet aus der Champions League aus Auf dem Weg zum Schwergewicht

Auf der einen Seite war den Gastgebern die Ehrfurcht immer noch anzusehen nach dem Schlusspfiff. Zum Beispiel bei den Ersatzspielern von RB Salzburg. Wie aufgeregte Teenager freuten sie sich, dass einer von ihnen noch auf dem Rasen ein Selfie mit Liverpool-Star Virgil van Dijk machen durfte. Auf der anderen Seite waren da die Salzburger Anhänger. Die Mannschaft schritt noch einmal alle vier Tribünen ab und erntete von allen Seiten Applaus, die Fans sangen: "Salzburg ist der geilste Klub der Welt."

Die Österreicher hatten das zum "Endspiel" stilisierte Champions-League-Duell gegen den FC Liverpool 0:2 verloren, auf sie wartet nun die Europa League. Aber zugleich hatten sie dem Publikum den ersten großen Europapokal-Abend der Vereinsgeschichte beschert. "Es war wie ein Schwergewichtskampf", sagte RB-Trainer Jesse Marsch nach dem Spiel stolz. Aus seiner Sicht war es wohl ein Abend, der die Salzburger zu einem europäischen Fußball-Schwergewicht machte. Und ein wenig scheint es, als würden die beiden Brauseklubs aus Leipzig und Salzburg diese Entwicklung im Gleichschritt vollziehen.

Jürgen Klopp jedenfalls war nach dem Spiel froh, dass seine Mannschaft die Warnungen erhört hatte. "Wir waren bereit", sagte der Trainer des FC Liverpool, das sei auch bitter nötig gewesen. In der ersten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, schon in den ersten Spielminuten hatten die Salzburger mit bedingungslosem, mutigem Offensivspiel die Zuschauer abgeholt. Es dauerte bis zur 57. Minute, bis Liverpool die Führung schoss - der Ex-Salzburger und Ex-Leipziger Naby Keita traf - und dann dauerte es nur noch 100 Sekunden, ehe Mohamed Salah endlich eine seiner Großchancen nutzte und so das Spiel entschied.

Ob er geglaubt hätte, dass das auch anders hätte laufen können, wurde Klopp gefragt. "Nicht geglaubt", antwortete er: "Ich wusste es. Schon vor dem Spiel." Es sei "ü-ber-ra-gend", betonte der 52-Jährige mit ernster Miene, wie gut Salzburg auf sein Team eingestellt gewesen sei. Später sagte auch Virgil van Dijk, dass man nach dem Hinspiel in Liverpool ja wusste, was da kommen würde - Anfang Oktober hatte Salzburg denkbar knapp 3:4 verloren. Jetzt lautete sein Fazit: "Salzburg wird in der Europa League noch viele überraschen."

Dass die Salzburger überhaupt die Chance haben würden, am sechsten Vorrunden-Spieltag den aktuellen Champion aus dem Wettbewerb zu schießen, war an sich schon überraschend gewesen. Zum einen hatte sich die Mannschaft seit 2006 jährlich geradezu dämlich angestellt und nie die Hauptrunde erreicht. Als es endlich klappte, wurde eine harte Gruppe zugelost. Und das, nachdem zahlreiche Leistungsträger und ja auch Trainer Marco Rose (Borussia Mönchengladbach) das RB-Konglomerat verlassen hatten.

Salzburg lernt seine Grenzen kennen

Doch Salzburg hat nun schon zweimal gegen Liverpool gezeigt, dass man im Offensivspiel immer wieder gute Lösungen findet. Dass man das höchste Tempo mitgehen kann, auch wenn es dann im gegnerischen Strafraum immer noch ein wenig improvisierter aussieht als bei Liverpool. Das Spiel erschien unheimlich intensiv, weil beide Mannschaften hohes Tempo gingen und es nur wenige Unterbrechungen gab. Die gesamte Partie verzeichnete gerade einmal zwölf Fouls. Auch, weil Salzburg mitspielen wollte. "Wir hätten bis zum Gegentor nicht besser spielen können", schwärmte Trainer Marsch. Das Spiel habe für seine Mannschaft vermutlich neue Maßstäbe gesetzt.

Doch natürlich wurden Salzburg auch Grenzen aufgezeigt. Allen voran Erling Haaland, der in allen fünf Vorrundenspielen getroffen hatte. Am Montag hatte der umworbene 19-jährige Angreifer mit den 28 Pflichtspieltoren seit Sommer gesagt, er wollte das Spiel genießen und mit einem Lächeln auf dem Platz stehen. Während des Spiels ärgerte er sich mehrmals lauthals, weil ihm im Abschluss die Genauigkeit fehlte. Und weil er auch gemerkt habe, dass "ein Laufduell gegen Virgil van Dijk schon etwas anderes" sei. So ein Kommentar von Klopp. Auf dem Weg zu einem echten Schwergewicht hat Salzburg aber die größten Schwächen in der Abwehr zu beheben. Die 21 Liverpooler Torschüsse sind ein Beleg, dass die Viererkette noch nicht auf dem höchsten europäischen Niveau spielt.

Insofern kommen die bevorstehenden Aufgaben in der Europa League gerade recht, um weiter am internationalen Format arbeiten zu können - zumal RB Salzburg in der österreichischen Liga oft unterfordert ist. "Ich bin traurig, dass wir ausgeschieden sind, aber ich bin nicht traurig, dass wir Europa League spielen", sagte Trainer Marsch, und sah dabei auch gar nicht traurig aus. Für die Auslosung am kommenden Montag steht jetzt schon fest: Mit möglichen Gegnern wie Inter Mailand oder Ajax Amsterdam sind im Laufe des Wettbewerbs weitere große Europapokal-Abende in Salzburg möglich.

RB Salzburg - FC Liverpool 0:2 (0:0)

0:1 Keita (57.)

0:2 Salah (58.)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Onguéné, Wöber, Ulmer - Szoboszlai (90. Ashimeru), Junuzovic (68. Daka), Mwepu - Minamino - Hwang, Håland (75. Okugawa)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren (53. Gomez), van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (87. Origi) - Salah, Roberto Firmino (75. Milner), Mané Schiedsrichter: Makkelie (Niederlande)

Gelbe Karten: - / Mané