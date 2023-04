König Benz: In der vergangenen Saison schoss Benzema vier der fünf Treffer gegen Chelsea und auch am Mittwoch zeigte er dem Einkaufsweltmeister aus London, was diesem trotz der riesigen Investitionen weiterhin fehlt: ein Weltklassestürmer, genauer gesagt überhaupt ein Stoßstürmer. Aber da sind sie für die kommende Spielzeit ja nicht die einzigen, die sich auf die Suche machen. Grüße nach München. Benzema, mittlerweile 35, hat nun auch schon wieder 26 Saisontore in 33 Pflichtspielen erzielt. 90 sind es mittlerweile in der Champions League, den ersten hatte er am 6. Dezember 2005 (!) erzielt. Zur Einordnung: Beim SPIEGEL meldeten wir an jenem Tag unter anderem »Ailton ist jetzt bei Beşiktaş sehr glücklich« und »Ballack-Nachfolge: Bayern bestätigt Interesse an dos Santos«.

Vorentscheidendes Duell: Dafür, dass Real Madrid und der FC Chelsea seit Jahrzehnten in den europäischen Cupwettbewerben mitmischen, gingen sie sich lange aus dem Weg. Nach dem Finale im Europapokal der Pokalsieger 1971 dauerte es fast fünf Jahrzehnte, bis sie sich – bis auf die Ausnahme Supercup – wiedersahen. Dafür aber nun in der dritten Saison in Folge. 2021 gewann Chelsea das Halbfinalduell, 2022 Madrid jenes im Viertelfinale. Die Sieger der Königsklasse hießen anschließend: 2021 Chelsea, 2022 Real Madrid.